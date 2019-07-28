كلوب ورويس يفوزان بجائزة أفضل مدرب ولاعب في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

فاز يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي يوم الأحد بجائزة أفضل مدرب ألماني من قبل مجلة "كيكر"، كما فاز ماركو رويس قائد دورتموند بجائزة أفضل لاعب.

وتوج كلوب بالجائزة بعد أن قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما سجل ريوس قائد دورتموند 17 هدفا ليقود فريقه لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ الذي حسم اللقب في الجولة الأخيرة.

وحصل ريوس على 158 صوتا في استفتاء الصحفيين فيما جاء كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن في المركز الثاني وحصل على 121 صوتا يليه جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ في المركز الثالث بحصوله على 35 صوتا.

ونالت دزينيفر ماروزسان لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي جائزة أفضل لاعبة ألمانية للعام الثالث على التوالي بعد أن ساهمت في فوز فريقها بلقب دوري أبطال أوروبا.