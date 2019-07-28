نيمار لن يلعب أي مباراة ودية مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، الأحد، أن النجم البرازيلي نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم في 11 أغسطس.



وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي الذي لم يقم الألماني توماس توخيل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) وديا، السبت، لن يخوض أيضا المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي المقررة الثلاثاء في سوغو. ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين السبت المقبل في شينزن الصينية بسبب الإيقاف.



وشكل نيمار محور التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، والذي انتقل منه إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو.



وسيبقى نيمار العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، مع المدافع بريسنل كيمبيمبي المصاب بدوره في عضلات المحالب والبطن، في معسكر النادي الباريسي في شينزن طيلة جولته الآسيوية.



وفي حال استمر نيمار مع النادي الباريسي فإن مباراته الأولى معه ستكون ضد نيم في افتتاح الدوري في 11 أغسطس المقبل.