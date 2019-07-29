سحب جواز رونالدينيو.. ومنعه من السفر خارج البرازيل

كشفت تقارير إخبارية يوم الاثنين أن البرازيلي رونالدينيو نجم كرة القدم السابق يواجه مشاكل كبيرة في الوقت الحالي، منها سحب جواز السفر الخاص به وبشقيقه، وذلك بسبب الحكم الصادر ضدهما وشركتهما العقارية نتيجة مخالفة في الإنشاءات عام 2015.

وذكرت صحيفة "فوليا دو ساو باولو" البرازيلية أن اللاعب وشقيقه روبرتو دي أسيس لا يمكنهما السفر حاليا خارج البرازيل بعد سحب جواز سفرهما بناء على حكم قضائي نظرا لعدم سداد غرامة مالية تبلغ قيمتها نحو مليوني يورو.

وكانت الشركة العقارية المملوكة للشقيقين ارتكبت مخالفة بيئية في إحدى المنشآت ما تسبب في الغرامة وعقوبات أخرى، منها إيقاف إنشاءات أخرى للشركة.

وأشار محامي رونالدينيو النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني إلى أن رونالدينيو توصل لاتفاق بشأن سداد هذا المبلغ على أقساط ولكن هذا الاتفاق لم يدرج بشكل رسمي حتى الآن.