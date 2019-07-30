باريس سان جيرمان يتعاقد مع السنغالي غاي

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع إدريسا غاي لاعب وسط إيفرتون لمدة أربع سنوات.

وانضم لاعب منتخب السنغال البالغ من العمر 29 عاما إلى إيفرتون قادما من أستون فيلا في 2016 وشارك في 108 مباريات مع النادي الواقع في منطقة مرسيسايد، كما أمضى خمسة أعوام في ليل قبل انتقاله لإنجلترا، وفاز بثنائية الدوري والكأس مع النادي الفرنسي في 2011.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن باريس سان جيرمان سيدفع حوالي 30 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم غاي.