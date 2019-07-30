تشيلسي يحظر مشجعاً مدى الحياة بسبب "العنصرية"

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه فرض على أحد مشجعيه حظرا يحرمه من دخول الاستاد مدى الحياة، بسبب توجيه إساءة عنصرية للاعب رحيم سترلينغ خلال المباراة أمام مانشستر سيتي في الثامن من ديسمبر الماضي.

كذلك فرض تشيلسي حظرا لفترات تتراوح بين عام واحد وعامين على خمسة مشجعين بسبب اللجهة المسيئة والتهديد والسلوك العدواني.

وأوضح نادي تشيلسي أنه انتظر حتى أعلنت الشرطة عدم إجراء تحقيقات جنائية، ثم أعلن قراراته. وذكر في بيان: تقرر حرمان شخص واحد من دخول استاد ستامفورد بريدج مدى الحياة بسبب توجيه عبارات مسيئة وعنصرية وكذلك بسبب التهديد والسلوك العدواني.

وأضاف: لا مكان في ستامفورد بريدج لهذا السلوك، والاستبعاد الدائم كان عقوبة مناسبة... أما الأفراد الذين عوقبوا بحظر لفترات محددة، فقد قدموا تعهدات بشأن سلوكهم في المستقبل.

وأوضح تشيلسي أن جميع المشجعين المعنيين أتيحت لهم فرصة الاستئناف وجرى نظر طلبات الاستئناف وأضاف النادي أنه سيواصل اتباع سياسة عدم التسامح إزاء أي حوادث عنصرية.