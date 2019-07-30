توتنهام يهزم ريال مدريد بهدف هاري كين

فاز توتنهام الإنجليزي لكرة القدم على نظيره ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة كأس أودي الودية.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 بعدما انفرد بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ويلتقي توتنهام في المباراة النهائية يوم الأربعاء مع الفائز في المباراة التي تجمع بايرن ميونخ الألماني مع فناربخشة التركي، فيما يلعب الخاسر مع ريال مدريد في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سلتا فيغو يوم 17 أغسطس المقبل في مستهل مبارياته بالدوري الإسباني، في حين يستعد توتنهام لمواجهة أستون فيلا في العاشر من أغسطس المقبل في أولى مبارياته بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.