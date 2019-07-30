دونادوني يتولى تدريب شينتشين الصيني

أعلن شينتشين المنتمي للدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، التعاقد مع روبرتو دونادوني مدرب منتخب إيطاليا السابق يوم الثلاثاء بعد إقالة المدرب الإسباني خوان رامون لوبيز كارو الذي صعد بالفريق من الدرجة الثانية.

وتراجع شينتشين إلى المركز 15 في المسابقة المكونة من 16 فريقا يوم الأحد بعد الهزيمة 2-صفر أمام جيانغسو سونينغ ليبقى بلا فوز في 12 مباراة متتالية. وحقق الفريق المتعثر انتصاره الأخير في الدوري أمام شنغهاي شينهوا في الخامس من مايو.

وسبق لدونادوني تدريب أندية ليفورنو وجنوى ونابولي وكالياري وبولونيا، بالإضافة إلى منتخب إيطاليا بين عامي 2006-2008.