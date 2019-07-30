سيتي يعوض ساني بالإسباني أويارزابال

المصدر: مانشستر - د ب أ

كشفت تقارير صحفية يوم الثلاثاء أن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز اختار الإسباني أويارزابال لتعويض الرحيل المحتمل لجناحه الألماني ليروي ساني.

ويحاول بايرن ميونخ الألماني بشتى الطرق ضم ساني وهو ما سيترك فراغا في مانشستر سيتي ولكن النادي الإنجليزي يسعى للتغلب على هذه المعضلة من خلال النجم الشاب ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد الإسباني.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن مانشستر سيتي أجرى محادثات مع سوسيداد بشأن أويارزابال في الفترة الأخيرة ويتطلع لدفع نحو 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أويارزابال مع سوسيداد.