الريال يمسح أحزان سباعية أتلتيكو ويهزم فنربخشة بخماسية

حقق نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، المركز الثالث في بطولة كأس "أودي" الودية والمقامة في مدينة ميونخ الألمانية، بعد فوزه، يوم الأربعاء، على فنربخشة التركي 5 - 3 .

وتقدم فنربخشة في الدقيقة السادسة عن طريق جاري رودريغيز، قبل أن يتعادل الفرنسي كريم بنزيمة للريال في الدقيقة 12، ثم سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وسجل المغربي نبيل درار هدف التعادل للفريق التركي في الدقيقة 27، قبل أن يعود بنزيمة ويسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 53، ثم سجل أوزان توفان هدف التعادل لفنربخشة مجددًا في الدقيقة 59.

وعاد الريال للتسجيل مرة أخرى عن طريق مدافعه ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 62، قبل أن يختتم ماريانو دياز أهداف فريقه بالهدف الخامس في الدقيقة 79.

وأصبح ريال مدريد صاحب المركز الثالث في البطولة بفوزه على فنربخشة، فيما يواجه بايرن ميونخ الألماني فريق توتنهام الإنجليزي في نهائي المسابقة.