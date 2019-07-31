الفرنسي جينيسيو مدرباً لنادي بكين غوان

أعلن نادي بكين غوان الصيني لكرة القدم يوم الأربعاء عن تعيين المدرب الفرنسي برونو جينيسيو مديرا فنيا للفريق خلفا للألماني روجر شميت الذي جرى فسخ العقد معه في وقت سابق اليوم.

ووقع جينيسيو (52 عاما)، المدير الفني السابق لليون الفرنسي عقدا مع بكين غوان حتى نهاية الموسم الحالي في ديسمبر المقبل.

وكان متحدث عن بكين غوان أكد في وقت سابق فسخ العقد بين النادي والمدرب الألماني روجر شميت. ولم يكشف المتحدث عما إذا كان فسخ العقد بقرار من النادي أو من المدرب الألماني.

وأوضح المتحدث أن النادي وجد مدربا جديدا لقيادة الفريق على أن تكشف التفاصيل في وقت لاحق وهو ما اتضح بإعلان التعاقد مع الفرنسي جينيسيو.

وكانت صحيفة "كيكر" الألمانية الرياضية أشارت في وقت سابق إلى أن النادي الصيني فسخ العقد مع شميت، 52 عاما، رغم تحقيق الفريق الفوز في 16 من 20 مباراة خاضها تحت قيادته خلال هذا الموسم الذي لا يزال في منتصفه.

وكان شميت المدير الفني السابق لفريق باير ليفركوزن انتقل إلى تدريب بكين غوان في صيف 2017 بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي وقاد الفريق للفوز بلقب كأس الصين.

وذكرت "كيكر" أن المدرب الجديد للفريق الصيني هو الفرنسي برونو جينيسيو.

وأشار شميت نفسه مؤخرا إلى أن متطلبات عائلته تقتضي ترك العمل في الصين رغم المسيرة الإيجابية له مع فريقه بالصين حيث تقيم زوجته وأبناؤه في ألمانيا.