إنييستا: عودة نيمار إلى برشلونة.. "غير ضرورية"

أكد لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا أن اللاعبين الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي نيمار قد يشكلان دعما قويا لصفوف نادي برشلونة الإسباني، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يدري إذا ما كان من الضروري ضم اللاعبين معا.

وقال انيتسا لموقع "دازن" لخدمات بث المقاطع المصورة: إنهما من أفضل اللاعبين في العالم على المستوى الفردي، ويمكنهما أن يشكلا دعما كبيرا، ولكن هل من الضروري انضمامهما معا، هذا أمر آخر.

وتحدث إنييستا أيضا عن ريال مدريد، حيث أكد أن اللاعب البلجيكي إيدن هازارد لاعب يمكنه صنع الفارق، وأضاف: إنه لاعب متكامل، يلعب بالقدمين اليمنى واليسرى، ويجيد المرواغة ويتمتع بالسرعة والقوة، لديه مواصفات رائعة من أجل أن يصبح لاعبا مهما في ريال مدريد، دائما ما كان يروق لي.

وكشف إنييستا أن مستقبله سيرتبط بالعمل في مجال التدريب يوما ما، واختتم قائلا: شخصيا، على الأرجع سأحاول أن أكون مدربا، سأعد نفسي، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي يصعب علي تصور هذا الأمر، لأنني لا زلت أشعر بشغف الاستمرار في لعب كرة القدم.