بلماضي ينافس غوارديولا وكلوب على جائزة أفضل مدرب في 2019

المصدر: زيورخ - د ب أ

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2019 والتي ضمت أيضا الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، والإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

كما زينت المدربة جيل إيليس المدير الفني للمنتخب الأميركي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية.

ولعب بلماضي دورا بارزا في فوز فريقه بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت قبل أيام في مصر ليكون اللقب الثاني للفريق في البطولة والأول له منذ أن فاز بلقبه السابق على أرضه في 1990.

كما قاد كلوب فريق ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فيما فاز غوارديولا مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا في الموسم الماضي.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل مدرب في 2019 أيضا المدرب ماوريشيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام حيث قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول.

كما ضمت القائمة البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الفائز بلقب كأس كوبا أميركا التي اختتمت مؤخرا بالبرازيل، والأرجنتيني ريكاردو غاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام البرازيل، ومارسيلو غاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي.

ويدخل المنافسة على نفس الجائزة كل من إيريك تن هاغ المدير الفني لفريق أياكس الهولندي والفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب بلاده وفيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي الفائز بلقب النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا.

وفي المقابل، تواجه إيليس التي قادت المنتخب الأمريكي للفوز بلقب كأس العالم 2019 للسيدات منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية.