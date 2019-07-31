بوكيتينو يرفض تولي مسؤولية الانتقالات في توتنهام

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إنه يفترض وصف منصبه بمسمى مدرب الفريق وليس مدير الفريق، مبرراً ذلك بأنه ليس معنياً بصفقات انتقالات اللاعبين.



وذكر بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية: بيع وشراء اللاعبين وتوقيع العقود وعدم توقيع العقود، هي أمور ليست بيدي وإنما بيد النادي ورئيسه دانييل ليفي. النادي يرغب في تغيير مسمى ووصف منصبي. بالطبع أنا المسؤول عن استراتيجية اللعب، لكنني لست مسؤولاً عن شيء آخر.



ولدى سؤاله عن مستقبل المدافع داني روز، الذي يتردد أنه قريب من الرحيل عن الفريق، قال بوكيتينو إن ذلك لا يندرج ضمن مهام عمله، وأوضح: لست مسؤولاً عن الانتقالات ولا أعرف شيئاً عن وضع اللاعبين. إنني أتولى تدريبهم فقط وأحاول توظيفهم بأفضل شكل ممكن.



وتعاقد توتنهام مع لاعب خط الوسط تانجي ندومبيلي من ليون الفرنسي في صفقة قياسية للنادي في وقت سابق من يوليو الجاري، لكن الصفقة كانت الثانية فقط لتوتنهام منذ يناير 2018 .



ووقع بوكيتينو عقداً جديداً لمدة خمسة أعوام مع توتنهام في العام الماضي، وقد اعترف بأنه كان ربما سيرحل عن المنصب إذا توج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد.