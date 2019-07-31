زيدان: بيل لم يكن جاهزاً لمواجهة فريقه السابق

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إن لاعبه غاريث بيل لم يكن جاهزا للسفر مع تشكيلة الفريق لخوض مباراة ودية أمام توتنهام هوتسبير في ميونخ.

وغاب الويلزي بيل عن مباراة انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 1-صفر بعد تعثر صفقة انتقاله إلى الصين.

وقال زيدان للصحافيين: لم يسافر لأنه لم يكن جاهزا، وبعد الحديث إلى الأطباء كان أفضل شيء بالنسبة له هو البقاء في مدريد. لقد بقي هناك وخاض المران هناك. هذا قرار مشترك بين اللاعب والجهاز الطبي والمدرب.

وبدا أن بيل، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات منذ انتقاله إلى ريال قادما من توتنهام هوتسبير في 2013، خرج من حسابات النادي الإسباني بعدما قال زيدان منذ أيام إن اللاعب "كان قريبا جدا من الرحيل".

ومع تبقي أيام قليلة على انتهاء موسم الانتقالات في إنجلترا، فإن توتنهام تعاقد فقط مع اثنين من اللاعبين أحدهما، وهو جاك كلارك، عاد مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية وانضم إلى ليدز على سبيل الإعارة.

وأبعد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام نفسه عن عملية المفاوضات وقال إن مسمى وظيفته يجب أن يتغير من مدير فني إلى مدرب لأنه ليس مؤثرا في عملية الانتقالات.