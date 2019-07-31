صلاح.. هزم "المشككين" وواصل منافسة ميسي ورونالدو

دخل المصري محمد صلاح قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي، منافسا أبرز النجوم مثل الأرجنتيني ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما كانت الشكوك تدور حول استمراره في قائمة الأفضل حول العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء، قائمة اللاعبين العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في عام 2019، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ميسي، والثلاثي الهولندي دي ليخت ودي يونغ وفان دايك، والإنجليزي هاري كين، والبلجيكي هازارد، والفرنسي مبابي، والسنغالي ماني.

ومر صلاح خلال مسيرته بالعديد من المحطات التي واجه فيها الصعوبات قبل أن يجد نفسه نجم ليفربول الإنجليزي الأول في الموسمين الماضيين، ففي صيف 2017، انتقل صلاح إلى ليفربول مقابل مبلغ مرتفع لاقى حينها بعض الانتقادات لأنه لم يكن نجم روما الإيطالي الأول بوجود البوسني إدين دزيكو هداف الفريق، ولأنه في 83 مباراة لعبها مع الفريق العاصمي لم يسجل سوى 34 هدفا وصنع 23.

ولكن لاعب تشيلسي وفيورنتينا السابق، ببعد انتقاله إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، اكتشف نفسه وقاد الفريق الأحمر إلى منافسة شديدة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، كما أوصل ناديه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاما، قبل أن يخرج مصابا في الشوط الأول بسبب تدخل سيرخيو راموس الشهير، لينتهي موسم ليفربول حينها بلا بطولات، فيما قاد المهاجم المصري منتخبه إلى المونديال بعد غياب 28 عاما، إلا أن مصر ودعت البطولة من الدور الأول.

ولكن النجم المصري وبعد بداية موسم متواضعة في 2018 – 2019، خاصة وبعد غيابه عن التسجيل في عدد من النوادي الكبيرة، أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي وأرسنال، عاد بتسجيله عددا من الأهداف في النصف الثاني من الموسم استطاع بها قيادة الفريق بجانب السنغالي ماني إلى مواصلة المنافسة على الدوري الإنجليزي مع سيتي حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يقود "الحمر" إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2005، بتسجيله هدفا في النهائي أمام توتنهام.

وتعد كأس أمم إفريقيا 2019، آخر البطولات التي خاضها النجم المصري ولكنه ودع البطولة برفقة منتخبه من ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا.

وفي الموسم الماضي، لعب صلاح 38 مباراة مع فريقه ليفربول سجل فيها 22 هدفا وصنع 11، فيما سجل هدفين مع منتخبه في عام 2019، كما يتنافس النجم المصري مع ميسي ومبابي في قائمة هدافي موسم 2019، إذ يقع في المركز 11 بين المتنافسين على الأكثر تسجيلاً في الموسم الماضي.