صلاح وميسي ورونالدو يتنافسون على جائزة "الأفضل"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة "الأفضل"، والتي شهدت دخول محمد صلاح وساديو ماني وفيرجل فان دايك من ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وغريمه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.



وسيقام الحفل يوم 23 سبتمبر المقبل، وسيشهد غياب الكرواتي لوكا مودريتش الذي توج بها العام الماضي، كاسراً احتكار الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للجائزة منذ 10 أعوام.

وشهدت القائمة تواجد نجمي أياكس السابقين فرينكي دي يونغ الذي انتقل إلى برشلونة مقابل 86 مليون يورو، وماتياس دي ليخت الذي يرتدي قميص يوفنتوس الإيطالي بعد شراء عقده لقاء 75 مليون يورو.

وضمت القائمة 3 لاعبين من ليفربول وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان ديك بعد مساههتهم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي الأحمر.

وتواجد البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق والمتوج بالدوري الأوروبي معه، قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، وكذلك الإنجليزي هاري كين الذي تواجد مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.