ليفربول يهزم ليون في آخر ودياته قبل "الدرع الخيرية"

اختتم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، استعداداته للموسم الجديد، بالفوز على ليون الفرنسي 3 - 1، في المباراة التي أُقيمت بينهما يوم الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية.

وتقدم ليون في الدقيقة الرابعة عن طريق مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء، قبل أن يسجل البرازيلي روبرتو فيرمينيو هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 21 سجل المدافع الدنماركي يواخيم أنديرسون لاعب ليون هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف هاري ويلسون الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 53.

ويلعب ليفربول يوم الأحد المقبل مع مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، قبل أن يستهل مشواره في بطولة الدوري بمواجهة نوريتش سيتي في التاسع من أغسطس المقبل.