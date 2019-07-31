مدربو الدوري الألماني يرشحون بايرن للاحتفاظ باللقب

المصدر: ميونخ - د ب أ

أعرب معظم مدربي أندية الدوري الألماني لكرة القدم عن توقعاتهم بأن يكون بايرن ميونخ حامل لقب البطولة هو المرشح الأقوى للفوز باللقب في الموسم الجديد ليكون الموسم الثامن على التوالي الذي يفوز فيه بايرن باللقب.

وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 15 من مدربي الأندية الـ18 المشاركة في الدوري الألماني يتوقعون فوز بايرن باللقب.

ويأتي في مقدمة هؤلاء المدربين الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن، والذي قاد الفريق للقب في الموسم الماضي.

وقال كوفاتش: بالطبع فريقنا هو المرشح من قبل كثيرين. هذا أمر واضح. دورتموند دعم صفوفه بشكل رائع وكان منافساً قوياً للغاية في الموسم الماضي. باير ليفركوزن سيلعب دورا مهما للغاية. الفريق تطور بشكل رائع تحت قيادة بيتر بوش إذ يقدم مستويات متميزة. أتوقع أن يكون لليفركوزن دور بارز.

وأضاف: لايبزيغ كان في غاية القوة الموسم الماضي. وعلينا أن نرى ما سيقدمه تحت قيادة مديره الفني الجديد جوليان ناغلسمان. ولكنني أعرف جوليان وارى أنه سيكون منافسا خطيرا. وربما يكون هناك فريق آخر مفاجأة.

كما يرى لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند المنافس الأساسي لبايرن أن الفريق البافاري هو الأقرب للفوز باللقب.

وكان دورتموند نافس بايرن بقوة على اللقب في الموسم الماضي، لكن الفريق البافاري دافع عن لقبه. وقال فافر: بايرن لديه أفضل الفرص والظروف. نريد أن نكون منافسا قويا له.

وفي المقابل، كان فلوريان كوفيلدت المدير الفني لفيردر بريمن هو الوحيد الذي توقع فوز بوروسيا دورتموند باللقب في الموسم الجديد الذي تنطلق فعالياته خلال الأيام المقبلة.

وقال بيتر بوش المدير الفني السابق لدورتموند والحالي لباير ليفركوزن وماركو روز المدير الفني الجديد لبوروسيا مونشنغلادباخ إنهما يتوقعان منافسة قوية ومفتوحة بين بايرن ودورتموند.

وأوضح بوش: هناك ناديان يتطلعان للقب- بايرن ودورتموند... وهناك 16 فريقا ستجعل المهمة صعبة على أي منهما في طريقه للقب.

وقال ماركو روز: أعتقد أن الموسم الجديد سيشهد منافسة جديدة مفتوحة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند حتى النهائية. أتوقع أن يلعب كل من لايبزيغ وليفركوزن دورا بارزا.

وأوضح مارتن شميت المدير الفني لأوغسبورغ: بايرن ميونخ هو المرشح الأقوى بالتأكيد. لكنني أتوقع مفاجأة في الصراع على لقب البطولة وأن تكون المنافسة على اللقب أقوى مما كانت عليه في الموسم الماضي. أثق في دورتموند وقدرته على التقدم خطوة جديدة.

وقال ديفيد فاغنر المدير الفني لشالكه: بايرن ميونخ لديه القدر الأكبر من الخبرة في المنافسة على اللقب.