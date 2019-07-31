يوفنتوس ويونايتد يقتربان من إتمام صفقة لوكاكو وديبالا

اقترب ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، من الاتفاق على صفقة تبادلية، طرفاها هما اللاعبان البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني باولو ديبالا على الترتيب، اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية.

وذكرت الشبكة الإيطالية أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي بنادي يوفنتوس، وصل إلى إنجلترا لإجراء محادثات مع مسؤولي مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى مفاوضات أخرى مع وكيلي اللاعبين من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأكدت "سكاي" أن الصفقة تم التوصل فيها إلى صيغة اتفاق من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن عملية التبادل بين الفريقين ستنجح طالما وافق باولو ديبالا لاعب يوفنتوس على ذلك.

وكان ديبالا انضم إلى يوفنتوس قادماً من باليرمو في 2015، فيما انضم لوكاكو إلى مانشستر يونايتد قادماً من إيفرتون في 2017.