إقالة هيرنان غوميز من تدريب الإكوادور

المصدر: برلين - د ب أ

تبحث الإكوادور عن مدرب جديد يقود المنتخب الأول لكرة القدم خلال تصفيات كأس العالم العام المقبل بعدما تم فك الارتباط بالمدرب هيرنان داريو غوميز بعد 12 شهرا فقط من توليه مسؤولية تدريب الفريق للمرة الثانية.

وذكر اتحاد إكوادور لكرة القدم في ساعة متأخرة مساء يوم الأربعاء أنه وافق على إلغاء عقد غوميز.

وتولى غوميز (63 عاما) تدريب منتخب الإكوادور منذ أغسطس 2018، وكان قاد الفريق في أول مشاركة له في بطولة كأس العالم في 2002.

وودع منتخب الإكوادور بطولة كوبا أميركا التي أقيمت مؤخرا بالبرازيل من دور المجموعات، ويواجه المنتخب المكسيكي في مباراة ودية في سبتمبر.

وتبدأ تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كاس العالم 2022 في مارس 2020.