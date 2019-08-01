بيبي ينتقل إلى أرسنال مقابل قرابة 80 مليون يورو

أعلن أرسنال الإنجليزي يوم الخميس عن ضمه المهاجم الدولي العاجي نيكولا بيبي من ليل الفرنسي في صفقة قياسية للنادي اللندني، قدرتها مصادر مقربة من الملف بثمانين مليون يورو.

وكتب أرسنال في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي "بيبي هنا. أصبح نيكولا صاحب أغلى صفقة في تاريخنا بعد الانضمام الينا من نادي الدوري الفرنسي ليل"، كاشفا بأن "العاجي الدولي البالغ 24 عاما أكمل اليوم المعاملات المرتبطة بانتقاله. سيرتدي القميص رقم 19".

ويأتي التعاقد مع بيبي بعد أن تألق الموسم الماضي في صفوف ليل بتسجيله 22 هدفا مع 11 تمريرة حاسمة في الدوري الفرنسي، وهو أصبح بهذه الصفقة القياسية أغلى لاعب إفريقي بعد أن فضل أرسنال على الانتقال الى نابولي الإيطالي الذي كان يرغب أيضا بالحصول على خدماته.

وأشاد المدرب الإسباني لأرسنال أوناي إيمري بالمهاجم العاجي الذي أزاح الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ عن رأس لائحة أغلى اللاعبين في تاريخ النادي اللندني (كلف الأخير 56 مليون جنيه استرليني للانتقال اليه من دورتموند الألماني في يناير 2018)، قائلا "نيكولا جناح رفيع المستوى وموهوب، كان مطلوبا من قبل العديد من أفضل الفرق في أوروبا".

وكشف بأن "التوقيع مع جناح من المستوى الرفيع كان أحد أهدافنا الرئيسية في فترة الانتقالات الحالية ويسرني انضمامه إلينا. سيضيف السرعة والقوة والإبداع، مع رغبتنا بتسجيل المزيد من الأهداف لصالح فريقنا".

أما بيبي فقال بدوره في مقابلة لموقع أرسنال "أن أكون هنا، فهذا أمر مؤثر جدا لأن الأمور لم تكن سهلة علي. قطعت شوطا كبيرا وعانيت كثيرا، وبالتالي التوقيع مع هذا النادي العظيم يشكل مكافأة كبيرة".

وبتوقيعه مع أرسنال في هذه الصفقة القياسية، أصبح بيبي الذي دافع عن ألوان ليل منذ 2017 بعد انضمامه اليه من أنجيه، صاحب أغلى صفقة للاعب إفريقي، متفوقا على الكونغولي سيدريك باكامبو الذي كلف بكين غوان الصيني أكثر من 65 مليون جنيه استرليني لضمه من فياريال الإسباني عام 2018.