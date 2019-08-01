توم هيتون حارساً للصاعد أستون فيلا

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع توم هيتون حارس مرمى فريق بيرنلي، بدون الإفصاح عن قيمة ومدة التعاقد.

وبدأ هيتون مسيرته مع فريق مانشستر يونايتد، ولكنه قضى أول فترة في مسيرته معارا لعدد من الأندية في بريطانيا قبل أن ينتقل بشكل نهائي لفريق كارديف سيتي.

وبعد فترة قصيرة قضاها في بريستول سيتي، انتقل إلى بيرنلي في صيف 2013، وخلال هذه الفترة أصبح قائدا لفريق بيرنلي وتم اختياره أفضل لاعب في موسم 2016 - 2017.

وبعد أدائه الجيد مع الفريق تم استدعاؤه المنتخب الإنجليزي وكان جزء من المنتخب الذي شارك في نهائيات دوري أمم أوروبا الأخيرة.

وقال المدرب دين سميث: "سعيد لأن توم سينضم إلى أستون فيلا".

وأضاف: "قام بعمل رائع للغاية مع بيرنلي خلال السنوات القليلة الماضية، وستكون خبرته ومعرفته الكبيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز شيئا ثمينا بالنسبة لنا هذا الموسم".