فاتزكه: نستهدف الفوز ببطولة الدوري الألماني

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

أكد هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن الإنفاق الكبير في فترة الانتقالات الصيفية الحالية يأتي لأن الفريق يستهدف التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للمرة الأولى منذ 2012.

وقال فاتزكه في مقابله مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس :"يمكننا فعل هذا اليوم، بدون أن نبحث عن قسم الائتمان في البنك".

وأنفق دورتموند ما يقرب من 130 مليون يورو لتدعيم الفريق للموسم الجديد ولكن الأموال التي جاءت من بيع كريستيان بوليسيتش وعبدو ديالو وألكسندر إسحاق جعلت الانفاق سهلا.

وقال فاتزكه أنهم لم يتوقعوا الحصول على صافي استثمارات كبير ولكن في النهاية قاموا بإعادة تجميع الصفوف بشكل أساسي.

التعاقد مع النجوم ماتس هوميلز وجوليان براندت ونيكو شولز وثورغان هازارد ينبغي أن يجعل دورتموند قريبا من بايرن ميونخ، الذي توج بلقبه السابع على التوالي في الدوري بفارق نقطتين في مايو الماضي.

وعلى عكس المواسم السابقة، أعلن فاتزكه أن هدف الفريق هو التتويج بلقب الدوري في 2020.

وقال :" تصدرنا جدول الترتيب في 21 جولة من أصل 34، وفي النهاية احتل الفريق المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ. فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة التي أبرمناها، والتي تجعلني أثني على مايكل زورك المدير الرياضي كثيرا، وضعنا أنفسنا ورغبتنا في اتخاذ الخطوة التالية".

وأضاف :" سنحاول على الأقل، ويجب أن يكون هذا مشروعا".