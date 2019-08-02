تركي آل الشيخ يتملك نادي ألميريا الإسباني

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، شراءه نادي ألميريا الإسباني بنسبة تملك كامل.

وسبق لآل الشيخ امتلاك نادي بيراميدز المصري العام الماضي، ونجح في موسمه الأول في إيصال الفريق إلى المراكز الثلاثة الأولى في الدوري المصري، قبل أن يبيع النادي قبل فترة بسيطة.

ويقع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية حيث احتل المركز العاشر في الموسم الماضي، ويعود آخر مواسمه في الدرجة الأولى إلى 2014 – 2015، وسبق له الوصول إلى نصف نهائي كأس إسبانيا قبل أن يقصى من برشلونة في عام 2011، كما سبق له البقاء في الدرجة الأولى الإسبانية لستة مواسم، 4 منها متتالية.

الصحف الإسبانية اهتمت بخبر امتلاك آل الشيخ لنادي ألميريا

واهتمت الصحف الإسبانية بخبر امتلاك آل الشيخ للنادي الأندلسي، بعدما طبعت العديد منها صورته وهو بقميص النادي المقلم باللونين الأبيض والأحمر.