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امتلاك آل الشيخ لألميريا يتصدر عناوين صحف إسبانيا

المصدر: العربية.نت
آل الشيخ بعد امتلاكه النادي رسمياً
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اهتمت الصحف الإسبانية بخبر امتلاك تركي آل الشيخ لنادي ألميريا بعدما أتم شراءه للفريق الواقع في الجنوب الشرقي لإسبانيا.

وكان تركي آل الشيخ قد تملك النادي الأندلسي يوم الجمعة مقابل 20 مليون يورو بحسب الصحف الإسبانية، التي تناقلت بدورها خبر امتلاكه النادي ونيته تجديد المرافق الرياضية فيه.

وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية على موقعها "قوة سعودية تصل ألميريا"، بعدما امتلك تركي آل الشيخ النادي الأندلسي، ساردة تفاصيل الصفقة ونية المالك الجديد إعادة الحياة لألميريا.

ضوئية من موقع ماركا ضوئية من موقع ماركا

وكتبت صحيفة "دياريو دي ألميريا" قائلة بأن المفاوضات لم تدم طويلا بعدما أبلغ رامو باتشيكو، رئيس بلدية ألميريا، بالإضافة إلى تجديد آل الشيخ المدينة الرياضية ومرافقها بعدما أوقفت الأعمال فيها لعشر سنوات.

دياريو دي ألميريا ساردة تفاصيل الصفقة دياريو دي ألميريا ساردة تفاصيل الصفقة
آل الشيخ تحدث إلى رابطة لا ليغا بحسب لا فوز دي ألميريا آل الشيخ تحدث إلى رابطة لا ليغا بحسب لا فوز دي ألميريا

وفي موقع صحيفة "لا فوز دي ألميريا" ذكر بأن تركي آل الشيخ اجتمع مع ممثلي الدرجة الأولى الإسبانية وطالبهم بزيادة سقف الرواتب في البطولات، كما تحدث مع باتشيكو لتوسيع المدينة الرياضية والملعب.

ويلعب ألميريا الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية الإسبانية بعدما حل عاشرا في الموسم الماضي، كما سيشارك في كأس الملك عندما تقام القرعة في وقت لاحق.

كلمات دالّة

#ألميريا, #تركي آل الشيخ, #الدوري الإسباني

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