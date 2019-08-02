برشلونة يصعد السنغالي واغي للفريق الأول

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أنه سيتم تصعيد اللاعب السنغالي، موسى واغي، إلى الفريق الأول بداية من الموسم المقبل وأنه سيرتدي القميص رقم 16.



وبذلك، سيكون واغي رابع الوجوه الجديدة في الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن انضم له مؤخرا كل من لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ والحارس البرازيلي نيتو والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

ولعب واغي، الفائز مع المنتخب السنغالي بوصافة بطولة إفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر هذا الصيف، في الفريق الرديف لبرشلونة في الموسم الماضي، ولكنه شارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات أمام هويسكا وسيلتا فيغو وايبار.

ومن المحتمل أن يشارك النجم السنغالي في مباراة فريقه القادمة في كأس خوان غامبر أمام أرسنال الإنجليزي والمقرر إقامتها يوم الأحد.