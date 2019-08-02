برشلونة يقترب من صرف مليار يورو لتجاوز فشله في "الأبطال"

خرج رونالدو بتصريح مثير لصحيفة ماركا الإسبانية قائلا "إنفاق أموال كبيرة في الميركاتو لا يضمن النجاح.. والمثال برشلونة" بعد أن سئل بشأن رأيه حول نشاط الأندية هذا الصيف في سوق الانتقالات.

وأعطى النجم البرتغالي مثالا للنادي الكتالوني الذي أخفق في السنوات الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، إذ يعود آخر لقب حققه إلى عام 2015 في الملعب الأولمبي ببرلين تحت قيادة لويس إنريكي.

وأنفق برشلونة في آخر 5 سنوات، 966 مليون يورو في صفقات بارزة، منها ثلاثة فاقت 100 مليون، فيليب كوتينيو و عثمان ديمبلي، وأخيرا أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو.

ويأمل النادي الكتالوني في استرجاع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.. النادي الباريسي يطالب بثلاث مئة مليون يورو لبيع البرازيلي.. في حال حدوث ذلك من الممكن أن نرى حجم إنفاق البلوجرانا يفوق المليار يورو..