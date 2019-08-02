دعوى قضائية ضد يوفنتوس في كوريا الجنوبية بسبب رونالدو

ذهب فريق يوفنتوس الإيطالي إلى الشرق الأقصى باحثا عن زيادة الشعبية وبعض الأرباح المالية من لعب مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد، إلا أن الأمور انتهت بأسوأ ما يكون على صعيد الدعاية السلبية التي حدثت بعد مباراته أمام فريق نجوم الدوري الكوري الجنوبي والسبب كريستيانو رونالدو.

ولم يلعب النجم البرتغالي حتى لدقيقة واحدة وبقي ملازما لمقاعد البدلاء في المباراة التي جرت في سيول، وبسبب ذلك تشكلت مجموعات عبر الإنترنت للاحتجاج على عدم مشاركة رونالدو في المباراة ووكل اثنان من المحتجين محاميا لرفع دعوى قضائية.

ووصلت أسعار تذاكر المباراة إلى 300 دولار وبيعت في ساعتين ونصف من طرحها والآن تطالب الدعوى القضائية بتعويضات تصل إلى 60 دولارا عن كل تذكرة و847 دولارا لكل فرد في الجمهور كتعويض عن الضرر النفسي.

وأشارت وسائل الإعلام الكورية لنيل يوفنتوس 3 ملايين دولار مقابل خوض المباراة الودية وأنه قد يتم خصم 675 ألفا منها كغرامة لعدم اشتراك رونالدو باللقاء فيما رفض أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس الاتهامات ضد بطل الدوري الإيطالي وأكد أن اللاعب تلقى نصيحة الأطباء بالراحة بسبب إجهاد بالعضلات بعد لعبه وديا ضد إنتر ميلان قبل 48 ساعة من مباراته في كوريا وأيضا كون الفريق استغرق أكثر من ساعتين لمغادرة المطار ليصل إلى ملعب المباراة بسبب الزحام المروري.