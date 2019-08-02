فان دي بيك يعترف بوجود مفاوضات مع ريال مدريد

اعترف لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، دوني فان دي بيك يوم الجمعة بأن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالحصول على خدماته.

وقال فان دي بيك في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" التلفزيونية: هناك اهتمام ولكنكم تستعجلون، هناك الكثير من الحماقات في الصحف الإسبانية، ولكن ليس علي أن أفصح عنها، كما أنها غير حقيقية".

وأكد اللاعب الهولندي، 22 عاما، أن هناك اتصالات جارية بينه وريال مدريد، ولكنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل حول هذه الاتصالات.

ومن جانبه، تحدث المدير الفني لأياكس أمستردام عن فان دي بيك، حيث قال: "دوني مهم للغاية بالنسبة لنا"، في إشارة إلى تمسك النادي الهولندي باللاعب وعدم رغبته في التفريط فيه إلى أي نادٍ آخر.

يذكر أن فان دي بيك كان أحد أبرز عناصر أياكس أمستردام في الموسم الماضي، وخاصة عندما تألق بشكل لافت في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد موسم الانتقالات الصيفية الحالي انتقال لاعبين من صفوف أياكس أمستردام، هما فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت، إلى برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب.