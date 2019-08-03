الإصابة تغيب بوغبا عن مواجهة ميلان الودية

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الجمعة أن اللاعب الفرنسي بول بوغبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيغيب عن المباراة الأخيرة لفريقه في فترة الاستعداد للموسم الجديد والتي سيلتقي فيها يوم السبت مع إيه سي ميلان الإيطالي ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن لاعب الوسط الفرنسي يعاني من بعض الآلام في الظهر، ولكنه على الأرجح سيلحق بأولى مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ولم يتم إدراج اسم بوغبا ضمن قائمة مانشستر يونايتد استعدادا لمباراته أمام إيه سي ميلان، كما أوضحت "أ س" أن المدير الفني للفريق، أولي غونار سولشاير، أكد غياب بوغبا عن هذه المباراة.

وقال شولشاير في تصريحات نقلتها عنه "أ س": بعد نهاية الحصة التدريبية اليوم أصيب بوغبا بتشنج في الظهر، وهي نفس المشكلة التي عانى منها في الأسبوع الماضي عندما تخلف عن الحصة التدريبية في النرويج، ولكن أعتقد أنه سيكون جاهزا مطلع الأسبوع المقبل".