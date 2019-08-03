باريس يهزم رين ويحقق كأس السوبر الفرنسي

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للموسم السابع على التوالي بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على رين 2 - 1 يوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد "شينزن" في الصين.

وافتتح أدرين هونو التسجيل لرين في الدقيقة 13 ثم أدرك كيليان مبابي التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 57، قبل أن يسجل البديل أنخيل دي ماريا هدف الفوز 2 - 1 لسان جيرمان في الدقيقة 73 .

وعزز سان جيرمان رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الفرنسي رافعا رصيده من الألقاب إلى 11 مقابل سبعة ألقاب لأقرب منافسيه ليون، بينما لم يسبق لرين التتويج باللقب.

وثأر باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، بذلك لهزيمته أمام رين بضربات الجزاء الترجيحية في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.



وافتقد باريس سان جيرمان جهود نجمه البرازيلي نيمار الغائب بسبب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات التي فرضت عليه إثر تعديه على مشجع عقب المباراة النهائية لكأس فرنسا.

وافتتح رين التسجيل حيث سدد جيمس ليا سيليكي كرة قوة من خارج منطقة الجزاء وجهها زميله هونو بلمسة مهارية خادعة إلى داخل الشباك معلنا تقدم رين بهدف.

وفي الدقيقة 57، نجح سان جيرمان أخيرا في هز الشباك حيث أرسل ماركينيوس طولية رائعة إلى سارابيا المنطلق داخل منطقة الجزاء ليهيئ كرة عرضية دون تردد إلى مبابي الذي أسكنها الشباك معلنا تعادل سان جيرمان 1 - 1 .



وفي الدقيقة 73، أحرز البديل دي ماريا هدف التقدم 2 - 1 لسان جيرمان، إذ سدد كرة من ضربة حرة، وجدت طريقها إلى داخل الشباك، وقد حصل على إنذار بسبب خلع قميصه.