برايتون يتعاقد مع المدافع ويبستر

المصدر: برايتون - د ب أ

تعاقد نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت مع المدافع آدم ويبستر بعقد مدته أربعة أعوام من فريق بريستول سيتي المنافس بدوري الدرجة الأولى، في خامس صفقة يبرمها الفريق هذا الصيف.

ولم يعلن نادي برايتون عن قيمة الصفقة ولكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ذكرت أن النادي دفع مبلغا قياسيا بلغ 20 مليون جنيه استرليني.

وقال جراهام بوتر مدرب برايتون : إنه مدافع متميز، يلعب بارياحية ، يناسب نوعية اللاعب الذي نريد جلبه للنادي، وكان حريصا للغاية للانضمام إلينا.

وأضاف :في الغالب يلعب كقلب دفاع، ويمكنه أيضا أن يلعب في مركز الظهير الأيمن، سيجلب لنا منافسة إضافية بجانب المدافعين الحاليين بالفريق.

ويفتتح برايتون مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة واتفورد يوم السبت المقبل.