مدرب ليستر "يأسف" لانتقال ماغواير إلى يونايتد

عبر براندن روجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي عن أسفه للرحيل المرتقب لقلب دفاعه هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وقال الأيرلندي الشمالي: اتفق الناديان على قيمة الصفقة ولا يزال هناك بعض العمل.. هو لاعب مميز، وليس لاعبا أردنا أن نخسره.

وتقدر صفقة انتقال ماغواير بثمانين مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيجعله أغلى مدافع في العالم، متفوقاً على الهولندي ماتياس دي ليخت المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي الشهر الماضي مقابل 75 مليو يورو (بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مكافآت) ومواطنه فيرجيل فان ديك الذي انتقل مطلع 2018 إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون لقاء 75 مليون يورو.

وسيخضع المدافع الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لفحص طبي روتيني في نهاية الاسبوع الحالي، قبل أن يصبح انتقاله رسميا بحسب شبكتي "بي بي سي" و"سكاي".

وتابع مدرب ليفربول السابق: هو لاعب عالمي، وهو رجل طيب أيضا.. يعرف الاهتمام بخدماته ولقد كان لاعبا محترفا طوال الصيف.

وسيصبح ماغواير ثالث لاعب يستقدمه يونايتد الصيف الحالي بعد الظهير آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس والجناح الويلزي دانيال جايمس من سوانسي.

وخاض ماغواير (26 عاما و1,94 م) 69 مباراة في الدوري مع ليستر منذ انضمامه من هال سيتي في 2017، ووقع عقدا مع ليستر لخمسة أعوام في سبتمبر الماضي.

ويسعى يونايتد أيضا لضم الارجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس في صفقة تبادلية ستشهد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو في الاتجاه المعاكس.