هوملز يغيب عن مواجهة دورتموند وبايرن

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن ماتس هوملز سيغيب عن المشاركة في مباراة فريقه بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ مساء يوم السبت في كأس السوبر في ألمانيا.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار أن اللاعب العائد إلى دورتموند من بايرن والحائز مع منتخب بلاده على كأس العالم 2014 شارك في تدريب خفيف ظهرت في نهايته مؤشرات على وجود مشاكل طفيفة، رغم أنه ليس مصابا على نحو خطير لكن دورتموند وصيف بطل ألمانيا لا يريد المخاطرة.

وعاد هوملز إلى دورتموند في هذا الصيف، بعدما انتقل إلى دورتموند من بايرن في 2008 وذلك قبل أن يعود إلى بايرن مرة أخرى في 2014.



وبعد أن ضم بايرن كلا من لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد للموسم المقبل، طلب هوميلز الحديث مع المدير الفني لبايرن، نيكو كوفاتش، وأعلمه بأنه قرر العودة إلى دورتموند.