يونايتد ينهي مبارياته الودية بالفوز على ميلان

المصدر: كارديف - د ب أ

تغلب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بصعوبة على ميلان الإيطالي بنتيجة 5 - 4 بركلات الجزاء الترجيحية في العاصمة الويلزية كارديف يوم السبت، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق قبل أن يحسم مانشستر الفوز بواسطة ركلات الجزاء الترجيحية.

وتقدم ماركوس راشفورد بهدف لمانشستر يونايتد في الدقيقة 14 وتعادل خيسوس فيرنانديز (سوسو) لميلان في الدقيقة 26.

وسجل فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60، ولكن خيسي لينغارد سجل هدف التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 72.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في جميع مبارياته الست استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على بيرث غلوري الأسترالي وليدز يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام وكريستيانسوند النرويجي قبل أن يختتم تجاربه الودية بالفوز على ميلان.