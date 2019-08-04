ليفاندوفسكي يطالب بايرن بالمزيد من التعاقدات

لم يبد دورتموند وبايرن ميونخ بعد فوز الأول بهدفين في مباراة كأس السوبر الألماني لكرة القدم يوم السبت اهتماما مبالغا فيه بالمباراة، لكن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ اعتبر هزيمة الفريق البافاري بمثابة مؤشر لضرورة تعزيز صفوف الفريق البافاري قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ: أعتقد أننا قدمنا عرضا لائقا، ليس جيدا للغاية. سيطرنا على مجريات المباراة ، لكن ارتكبنا خطأين استغلهما دورتموند. أخفقنا في استغلال فرصنا، لذلك خسرنا المباراة.

وأضاف: نحن في الأسبوع الرابع من فترة الاستعدادات للموسم. وهذه كانت أول مباراة يخوضها لاعبو الفريق لمدة 90 دقيقة، ولا يفترض توقع الكثير في مثل هذا الوضع.

وكاد دورتموند أن يتقدم خلال الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق ماركو رويس كما صنع الفرص الأكثر خطورة، قبل أن يتقدم عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 48 ويضيف زميله جادون سانشو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 68 .



أما بايرن ميونخ فقد وجد صعوبة في صناعة فرص تهديفية حقيقية، وقد جدد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي مطالبته بمزيد من النشاط في سوق انتقالات اللاعبين.



وقال ليفاندوفسكي: يمكن رؤية أننا نعاني من مشكلات. اللاعبون الشبان المتواجدون على مقعد البدلاء لديهم إمكانيات كامنة، هذا حقيقي. ولكن أحيانا تكون بحاجة إلى أن يتواجد بينهم عناصر قادرة على تقديم المساعدة الفورية أو تقديم الحافز.



ولم يتعاقد بايرن ميونخ سوى مع المدافعين لوكاس هيرنانديز وبنجامين بافارد، المتوجين مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، والمهاجم الشاب فيات آرب.



ولا تزال احتمالات ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة حيث لم يعوض بايرن ميونخ حتى الآن رحيل فرانك ريبيري وآريين روبن عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الماضي.



ولم يشارك أي من اللاعبين الثلاث الجدد في بايرن ضمن التشكيل الأساسي في مباراة كأس السوبر بينما شهدت التشكيلة الأساسية لدورتموند مشاركة الوافد الجديد نيكو شولز.