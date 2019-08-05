أياكس يواجه الفائز من أبويل وقره باغ في طريقه إلى دوري الأبطال

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت يوم الاثنين ملامح المنافسة المرتقبة في دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات، وذلك قبل بداية ثالث أدوار التصفيات.



وطبقا للقرعة، يلتقي الفائز من مواجهة أياكس الهولندي وباوك سالونيكا اليوناني، الفائز في مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصي وقره باغ من اذربيجان.



ويلتقي أياكس، الذي كان قد وصل إلى المربع الذهبي للبطولة في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام توتنهام الإنجليزي، منافسه اليوناني يوم الثلاثاء في ذهاب ثالث أدوار التصفيات على أن تتجدد المواجهة بينهما إيابا في هولندا في 13 أغسطس الجاري.



أما سيلتك الاسكتلندي، فيتطلع إلى تجاوز عقبة كلوج الروماني، ليلتقي سلافيا براغ التشيكي في دور تحديد المتأهلين، كما يلتقي الفائز من مواجهة ريد ستار الصربي وكوبنهاغن الدنماركي، مع يونغ بويز السويسري.



بينما يلتقي بورتو البرتغالي، في حالة فوزه على كراسنودار الروسي، مع الفائز من مواجهة باشاك شهير التركي وأولمبياكوس اليوناني.

وتنطلق منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال في 17 سبتمبر المقبل بينما تختتم بإقامة المباراة النهائية في اسطنبول في 30 مايو 2020 .