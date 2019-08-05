سواريز يهز شباك أرسنال بهدف رائع في مباراة كأس غامبر

فاز فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على نظيره أرسنال الإنجليزي يوم الأحد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما في بطولة كأس خوان غامبر.

وكان أرسنال هو البادئ بالتسجيل عن طريق بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 37 وجاء هدف التعادل لبرشلونة عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس لاعب أرسنال بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل لويس سواريز هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

يذكر أن هذه هي النسخة 54 لبطولة كأس خوان غامبر، وهي بطولة ودية تقام من مباراة واحدة، يستضيفها نادي برشلونة، في أغسطس من كل عام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها برشلونة فريق أرسنال في البطولة، وهي أول مشاركة لفريق إنجليزي بها منذ عام 2009 عندما شارك فيها مانشستر سيتي.

ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 16 من الشهر الجاري، فيما يبدأ أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.



