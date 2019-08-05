كروس يلمح إلى "الاعتزال الدولي" بعد كأس أوروبا

أعلن اللاعب الألماني توني كروس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله مع منتخب بلاده بعد بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وقال كروس في مقابلة مع صحيفة "كيكر" الألمانية : سيكون من المناسب التفكير في هذا الأمر بعد البطولة. وأشار اللاعب الألماني المخضرم إلى إمكانية اتخاذه لقرار الاعتزال الدولي، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه يفضل القيام بهذا مع التتويج بلقب كأس أمم أوروبا.

وقال كروس: سيكون أمرا جيدا الفوز بلقب بطل أوروبا، ولكن بالطبع هذا ليس بالشيء السهل على الإطلاق.



وبعد إخفاق المنتخب الألماني "المانشافت" في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، تكهن الكثيرون بإمكانية رحيل كروس عن الفريق، الذي يقوده المدرب الألماني يواخيم لوف ولكن كروس قرر الاستمرار، إذ يعتبره لوف والمسؤولون في اتحاد الكرة الألماني أحد الدعائم الرئيسية للفريق الوطني وعنصرا مساعدا في عملية التغيير التي يمر بها "المانشافت"، والتي يتطلع من خلالها إلى تكوين جيل جديد من اللاعبين الشباب.



وأضاف كروس قائلا: في كأس أوروبا لن نكون فريقا لعب أفراده سويا طوال خمس أو ست سنوات، ولكن خلال عام ونصف فقط، سيكون لدينا فريق شاب.



يشار إلى أن كروس لعب 92 مباراة دولية مع المنتخب الألماني حتى الآن وتوج معه بلقب كأس العالم 2014.