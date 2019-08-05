مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماغواير في صفقة قياسية

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين، التعاقد مع هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا لمدة ست سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 80 مليون جنيه إسترليني ما يجعل ماغواير أغلى مدافع في العالم.

ويتفوق هذا الرقم على 75 مليون جنيه إسترليني دفعها ليفربول إلى ساوثهامبتون مقابل التعاقد مع فيرجيل فان ديك في يناير من العام الماضي.

وقال يونايتد في بيان بموقعه على الإنترنت: يسعد مانشستر يونايتد تأكيد التعاقد مع هاري ماغواير من ليستر سيتي. وقع هاري عقدا لست سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر.

وأصبح ماغواير (26 عاما) ثاني أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد بول بوغبا الذي تم التعاقد معه في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني من يوفنتوس في 2016.

ووصف أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد ماغواير بأنه واحد من أفضل لاعبي قلب الدفاع في اللعبة في وقتنا الحالي.

وأضاف المدرب النرويجي: يجيد قراءة الملعب ويملك حضورا قويا ويستطيع الاحتفاظ بهدوئه تحت الضغط إضافة إلى سيطرته على الكرة، وأتوقع أن ينسجم جيدا مع هذه المجموعة داخل وخارج الملعب... يملك شخصية رائعة ويمثل إضافة قوية للفريق.

وقال ماغواير: السعادة لا تسعني بالانضمام إلى هذا النادي العظيم. استمتعت بوقتي في ليستر وأشكر الجميع في النادي والجماهير على دعمهم الرائع خلال الموسمين الماضيين. لكن عندما يطرق مانشستر بابك لا يمكن أن تفرط في هذه الفرصة.

وماغواير ثالث صفقة يبرمها يونايتد استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع الجناح دانييل جيمس من سوانزي سيتي المنافس في الدرجة الثانية والظهير الأيمن آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس.

واحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الممتاز الموسم الماضي وسيبدأ مشواره في الموسم الجديد في 11 أغسطس على أرضه أمام تشيلسي.