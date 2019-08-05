مانشستر يونايتد يرفض انتقال بوغبا إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الاثنين أن مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض عرضاً من ريال مدريد الإسباني لضم الفرنسي الدولي بول بوغبا.

ووفقا للصحيفة البريطانية فقد عرض الريال 30 مليون يورو بالإضافة إلى صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز لضم بوغبا ولكن العرض قوبل بالرفض من مانشستر.



وأشارت "التايمز" إلى أن مانشستر يرغب في الحصول على 160 مليون يورو لبيع بوغبا، بعدما دفع 105 ملايين يورو قبل 3 مواسم لإعادته من يوفنتوس الإيطالي.

وكان بوغبا قد بدأ مشواره في عالم كرة القدم الاحترافية مع مانشستر يونايتد بعدما ضمه من لوهافر الفرنسي قبل أن يتخلى عنه لمصلحة يوفنتوس الإيطالي في 2012 مجاناً، وعاد في صيف 2016 ليتعاقد معه.