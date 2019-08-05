نائب رئيس برشلونة يستبعد التعاقد مع نيمار

أكد جوردي كاردونر نائب رئيس نادي برشلونة أن التعاقد مجددا مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي، تاركا الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تتغير الأمور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وجاء كلام كاردونر في حديث لشبكة "تي في 3" الإسبانية إذ قال: اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة. نحن طرف غير فاعل. ندرك أنه ليس سعيدا في باريس وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس.

وتابع: لم نتحدث إلى مسؤولي باريس سان جيرمان، هناك احترام كبير بين الناديين، وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر. اليوم وفي هذه اللحظة بالذات فإن الأمر مستبعد.

ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحافية في الأسابيع الأخيرة أن برشلونة عرض التخلي عن لاعبين اثنين من صفوفه ومبلغ 100 مليون يورو، ما يقلل من القيمة المالية للصفقة في نادٍ يعاني من الديون، لاسيما بعد أن أنفق الكثير من الأموال لتعزيز صفوفه وتحديدا مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، وصانع الألعاب الهولندي فرينكي دي يونغ مقابل 75 مليون يورو.