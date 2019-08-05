يونايتد يرفض ديبالا.. وإنتر يواصل مطاردة لوكاكو

كشفت تقارير صحافية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد تخلى عن اهتمامه بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، بينما لا يزال يتواصل مع أندية أخرى بشأن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي أكد إنتر ميلان رغبته بالتعاقد معه.

وأوردت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية التي كشفت العديد من التفاصيل في الآونة الأخيرة بشأن سعي "الشياطين الحمر" للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني، أن مانشستر يونايتد أنهى اهتمامه بمهاجم يوفنتوس باولو ديبالا نظرا إلى مطالب اللاعب ووكيل أعماله.

وأفادت الشبكة أن تخلي يونايتد عن ديبالا (25 عاما) سببه طلباته بشأن الراتب، والطلبات المبالغ بها من قبل وكيل أعماله، وشعور عام بأنه يأتي إلى أولد ترافورد للأسباب الخاطئة، وأن المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير يريد فقط ضم اللاعبين الراغبين في أن يكونوا جزءا من المشروع الطويل الأمد للنادي.

وكان اسم ديبالا قد ورد في إطار التقارير التي تحدثت عن احتمال انتقال لوكاكو إلى يوفنتوس، وقدوم الأرجنتيني إلى النادي الإنجليزي. ورغم الحديث عن طي صفحة قدوم ديبالا، يبدو أن رحيل لوكاكو (26 عاما) عن صفوف "الشياطين الحمر" لا يزال على نار حامية، لكن ليس إلى صفوف بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، بل نادي إنتر.

وفي تأكيد على رغبة إنتر بالتعاقد مع لوكاكو، قال مدرب الفريق أنطونيو كونتي الأحد: نواصل العمل على الموضوع بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف بعد التعادل 1-1 وديا ضد توتنهام الإنجليزي: أعرف أن ثمة ثغرات يجب سدها، لكن في هذا الوقت أنا متفائل جدا بأن ذلك سيحصل.

وذكّر كونتي بأنه كان يرغب أثناء تدريبه فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي (بين 2016 و2018) في ضم لوكاكو إلى النادي اللندني، لكن الأخير انتقل إلى يونايتد في صيف العام 2017 من إيفرتون إلى ناديه الحالي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، في صفقة كانت في ذلك الحين الأكبر على صعيد القيمة المالية، بين ناديين إنجليزيين.