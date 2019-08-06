أرسنال يتقدم وينقذ برشلونة من "مأزق" كوتينيو

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الثلاثاء أن البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني بات على أعتاب الانتقال إلى أرسنال اللندني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

ولم تذكر الصحيفة المعروفة تفاصيل عن عملية الانتقال، لكن من المتوقع أن يتم التوقيع رسمياً خلال الأسبوع الجاري قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

ويرتبط كوتينيو مع برشلونة بعقد يمتد حتى 2023 بعدما دفع النادي الكاتالوني 160 مليون يورو لليفربول الإنجليزي شهر يناير 2018 لشراء عقده، ما جعله ثالث أغلى لاعب في التاريخ وأغلى لاعب في تاريخ النادي الإسباني.

ولم يستطع اللاعب الذي سبق له ارتداء قميص إنتر ميلان الإيطالي، إثبات نفسه في قائمة برشلونة خلال موسم ونصف قضاه في ملعب "كامب نو" قبل أن تتزايد المطالبات بإبعاده عقب الإخفاق في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا وخسارة برشلونة 4-0 في إياب نصف النهائي أمام ليفربول بعدما كان قد تقدم ذهاباً بثلاثية دون رد.

وحقق كوتينيو مع منتخب بلاده البرازيل بطولة كوبا أميركا الشهر الماضي وسجل هدفين في البطولة، لكن برشلونة لم يحصل على عروض مالية مناسبة، تعوض خسارته المالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة قدم كوتينو إلى باريس سان جيرمان بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل التعاقد مع مواطنه نيمار، لكن النادي الباريسي رفض العرض، وطلب الحصول على المال فقط دون إدخال أي لاعب في الصفقة.

وخاض كوتينيو (27 عاماً) 76 مباراة بقميص برشلونة في كافة البطولات، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 11.