زينيت يكشف قصة "العنصرية" ضد مالكوم.. ويتهم وسائل الإعلام

أكد نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي يوم الاثنين أنه لم ترفع أي لافتة عنصرية من قبل جماهيره ضد اللاعب البرازيلي مالكوم خلال مباراة الفريق يوم السبت أمام منافسه كراسنودار، إذ أرجع هذا الجدل المثار حول لاعبه الجديد إلى تأويل خاطئ لمعنى رسالة حملتها إحدى اللافتات.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت إلى أنه خلال مباراة زينيت أمام كراسنودار قام جزء من الجماهير برفع لافتة مدون عليه رسالة مفاداها: شكرا للقادة لافتقادهم الالتزام بالتقاليد، هذه التقاليد تنص على عدم التعاقد مع لاعبين ملونين.

وعلى ضوء هذا، فسرت وسائل الإعلام المختلفة هذه الرسالة على أنها هجوم ضد الوافد البرازيلي الجديد على نادي زينيت والذي دفع الأخير 40 مليون يورو إلى برشلونة ثمناً لخدماته.

وأوضح زينيت في بيان له أن الرسالة التي حملتها اللافتة التي رفعها قطاع محدود من الجماهير تم تأويلها من قبل وسائل الإعلام المختلفة بشكل خاطئ وأن هذا التأويل أدى إلى نتائج خاطئة لا علاقة لها بالواقع.

وأشار النادي الروسي إلى أنه اعتاد على جلب أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم بدون النظر إلى أصولهم أو عرقهم أو جنسياتهم.

وأضاف في بيانه: النادي دعم ودعا خلال وقت طويل إلى مبادرات مواجهة العنصرية وإلى إرساء مبدأ المساواة بين الجميع وسيظل على هذا النهج في المستقبل.