ألفيش انتقل إلى ساوباولو "بحثاً" عن كأس العالم 2022

أكد اللاعب البرازيلي المخضرم داني ألفيش إنه قرر الانضمام إلى فريق ساو باولو البرازيلي لكرة القدم من أجل الحفاظ على مستواه أملا في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 علما بأنه سيكون في التاسعة والثلاثين من عمره حينذاك.

واحتفل أكثر من 40 ألف مشجع برازيلي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بانضمام اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ساو باولو.

ووقع ألفيش، قائد المنتخب البرازيلي المتوج بلقب كوبا أميركا 2019، عقدا مع النادي البرازيلي يستمر حتى ديسمبر 2022 في صفقة انتقال حر، بعد شهر من نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال ألفيش، الذي توج بإجمالي 40 لقبا حتى الآن في مسيرته الاحترافية: أحلم بالمشاركة في كأس العال المقبلة وكنت بحاجة إلى فريق يثق بي وبتاريخي في كرة القدم.

وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة "إي.إس.بي.إن": جئت إلى ساو باولو من أجل تحقيق نتائج جيدة، لا أود أن يعتقد أحد أنني جئت لإنهاء مسيرتي. مازل لدي العديد من الأهداف.

ولم يشارك ألفيش في كأس العالم 2018 بروسيا بسبب إصابة في الركبة، وقد كان ضمن قائمة المنتخب البرازيلي في نسختي 2010 و2014 من كأس العالم التي غادرها "سيليساو" من ربع النهائي ونصف النهائي على التوالي.