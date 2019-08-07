الأندية الإنجليزية تسابق الزمن لإنهاء صفقاتها الصيفية

تستعد الأندية الإنجليزية لإنهاء تعاقداتها في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية والذي يقفل يوم الخميس، وآخر الأخبار تشير إلى رغبة أرسنال باستعارة البرازيلي كوتينيو من برشلونة.

ويرغب مانشستر يونايتد بتعزيز صفوفه بالبرتغالي برونو فيرنانديز، ووجه أنظاره مؤخراً إلى الدنماركي الماهر كريستيان إيركسن صانع ألعاب توتنهام، وسط شكوك حول استمرار بول بوغبا، وغموض في موقف البلجيكي لوكاكو الذي يتنافس عليه إنتر ميلان ومواطنه يوفنتوس.

ويهتم بايرن ميونخ بالحصول على خدمات ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، والذي من المتوقع أن يكون اللاعب الأغلى في الدوري الألماني في صفقة قد تتجاوز 110 ملايين يورو.