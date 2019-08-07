بورنموث يضم ويلسون لاعب ليفربول حتى نهاية الموسم

أعلن بورنموث، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع الويلزي هاري ويلسون لاعب ليفربول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتدرج ويلسون ضمن صفوف الناشئين في ليفربول ويستطيع اللعب في مركز الوسط المهاجم أو الجناح وسجل 17 هدفا في 46 مباراة مع ديربي كاونتي عندما خاض الموسم الماضي هناك على سبيل الإعارة. وبات ويلسون خامس لاعب ينضم لفريق المدرب إيدي هاو هذا الصيف.

وسبق للشاب ويلسون، الذي خاض مباراته الأولى مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بلايموث في يناير 2017، أن قضى فترات إعارة مع كرو ألكسندرا وهال سيتي قبل أن يلعب مع ديربي.

وقال ويلسون لموقع النادي: عندما أبلغني ليفربول بإمكانية اللعب هنا أبديت رغبتي في ذلك. أريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع فريق رائع مثل بورنموث، ومع أسلوب اللعب المحتمل من بورنموث أشعر أني في المكان المناسب وأن بوسعي مساعدة الفريق كثيرا.

وظهر ويلسون، الذي وقع على عقد طويل المدى مع ليفربول في يوليو تموز 2018، في المباريات الودية السبع لليفربول استعدادا للموسم الجديد ونجح في التسجيل أمام بروسيا دورتموند وأولمبيك ليون.

وسيبدأ بورنموث، الذي احتل المركز 14 الموسم الماضي، الدوري على أرضه أمام شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل.