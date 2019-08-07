داني ويلبيك لاعباً لواتفورد الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم داني ويلبيك، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ويلبيك رحل عن ناديه السابق أرسنال بنهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع الفريق.

و نشر واتفورد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، صورة لويلبك داخل النادي، وقال "يسرنا أن نؤكد على توقيعنا مع المهاجم الدولي داني ويلبك في صفقة انتقال حر".

وكان ويلباك انضم إلى أرسنال في 2014 قادماً من مانشستر يونايتد، حيث شارك في 126 مباراة وسجل 32 هدفاً.