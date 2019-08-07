رئيس شالكه يتنحى "مؤقتاً" بعد تعليقات مثيرة للجدل

تنحى كليمنس تونيس رئيس نادي شالكه مؤقتا عن منصبه لثلاثة أشهر عقب تحقيق لمجلس الإدارة بشأن تعليقات مثيرة للجدل صدرت عنه الأسبوع الماضي وأثارت عاصفة من الانتقادات بداعي أنها كانت تنطوي على عنصرية.

وأبلغ تونيس وهو ملياردير يملك شركة لتصنيع اللحوم مؤتمرا الأسبوع الماضي أنه بدلا من زيادة الضرائب لجمع أموال للإنفاق على برامج حماية البيئة فإنه يتعين إقامة المزيد من محطات توليد الكهرباء في إفريقيا. وقال في كلمة ألقاها في بادربورن: وعندها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال عندما يحل الظلام.

وتسببت تعليقاته في ردود فعل غاضبة من بينها العديد من اللاعبين السابقين في شالكه ومطالبات باستقالته من النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني والذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد.



وقال جيرالد أسامواه المولود في غانا والذي سبق له اللعب لمنتخب ألمانيا ونادي شالكه: أنا عاجز عن الكلام. تعليقاته صدمتني وجرحتني. لقد أهانني وأهان الجميع. وأصدر تونيس على الفور اعتذارا علنيا قائلا إن تصريحاته كانت خاطئة وغير لائقة وانه يساند بشكل كامل الجهود التي يبذلها ناديه لمكافحة العنصرية والتمييز.

والتقى مجلس الادارة الشرفي لشالكه في وقت متأخر يوم الثلاثاء مع تونيس وبعد اجتماع دام أربع ساعات انتهى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء رفض المجلس مزاعم العنصرية لكنه أقر بأن تونيس انتهك لوائح مكافحة التمييز في النادي، وقال النادي في بيان: أقر تونيس بهذا الخطأ وكرر أسفه واعتذاره ولهذا قرر التنحي عن منصبه مؤقتا لثلاثة أشهر.

ويستهل شالكه مشواره في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الألماني هذا الشهر أمام بروسيا مونشنغلادباخ.